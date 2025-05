Vira-lata caramelo vira mascote de paróquia em Minas Gerais e ganha "cargo" de "cãoroinha"

Amarelo, como é chamado o cão sem raça definida, foi homenageado durante um encontro de coroinhas que ocorreu na paróquia, localizada a 262 km de Belo Horizonte . Vestido à caráter, o "doguinho" rapidamente se enturmou com os fiéis e fascinou quem estava presente no momento.

Um cachorro ganhou o coração dos fiéis da Paróquia São Sebastião, em Piraúba, Minas Gerais. O animal, assíduo frequentador das missas locais, recebeu uma função especial: " C ãoroinha ".

Moradores relataram ao g1 que o "Cãoroinha" é o primeiro a entrar na igreja antes do início das missas, permanecendo no local ao longo do dia e sempre acompanhando os fiéis ao final das celebrações.