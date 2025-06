População católica do Brasil cai a menor nível histórico

Embora continuem sendo maioria no país, os católicos continuam perdendo terreno para os evangélicos e atingiram um novo mínimo histórico, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (6) com base no censo de 2022.

Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 56,7% da população brasileira acima dos dez anos se identifica como católica, em comparação com 65,1% do censo anterior, de 2010.