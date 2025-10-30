Ximbinha diz que não soube lidar com sucesso da Calypso

Ximbinha fala sobre fama e esgotamento no tempo da Calypso / Crédito: Reprofução/ Instagram

O músico Ximbinha voltou a falar sobre o período de maior sucesso da banda Calypso, grupo que comandou ao lado da cantora Joelma.

Em entrevista recente ao podcast "Amplifica" no YouTube, o guitarrista afirmou que não soube aproveitar o auge da carreira e que o ritmo intenso de trabalho o levou ao esgotamento físico e emocional.



Comprei avião, morava em um condomínio muito bom, tinha carro, lancha, barco, tinha tudo. Mas não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo", relembrou.

Segundo ele, a rotina de compromissos era tão intensa que o impedia de perceber a dimensão do próprio sucesso.

“Foram 16 anos trabalhando todos os dias. Só tive noção de que era conhecido quando a banda terminou. Eu estava no Fantástico, em todos os jornais, em todos os programas de fofoca. Aí, depois disso, eu me escondi e pensei: ‘Agora vou aproveitar tudo o que construí e tentar viver um pouco’”.

