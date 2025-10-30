Ximbinha diz que não soube lidar com sucesso da Calypso

Ximbinha diz que não soube lidar com sucesso da CalypsoGuitarrista Ximbinha relembra sucesso da banda Calypso e diz que só entendeu a fama depois do fim do grupo
O músico Ximbinha voltou a falar sobre o período de maior sucesso da banda Calypso, grupo que comandou ao lado da cantora Joelma.
Em entrevista recente ao podcast "Amplifica" no YouTube, o guitarrista afirmou que não soube aproveitar o auge da carreira e que o ritmo intenso de trabalho o levou ao esgotamento físico e emocional.
“Comprei avião, morava em um condomínio muito bom, tinha carro, lancha, barco, tinha tudo. Mas não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo”, relembrou.
Segundo ele, a rotina de compromissos era tão intensa que o impedia de perceber a dimensão do próprio sucesso.
“Foram 16 anos trabalhando todos os dias. Só tive noção de que era conhecido quando a banda terminou. Eu estava no Fantástico, em todos os jornais, em todos os programas de fofoca. Aí, depois disso, eu me escondi e pensei: ‘Agora vou aproveitar tudo o que construí e tentar viver um pouco’”.
Ximbinha fala sobre o "preço emocional" da fama
“Um dia um rapaz me perguntou: ‘Como é estar no fundo do poço? Porque você está no fundo do poço’. Eu hoje estou lá em cima, mas já estive no fundo dele. Eu tinha tudo, mas estava morrendo. Não tinha saúde, estava envelhecendo, brigando para estar no mercado e trabalhando todos os dias. Jamais faria isso novamente. Paguei muito caro por isso”, contou.
Para Ximbinha, o período de intensa exposição trouxe aprendizado e uma nova forma de enxergar a própria carreira.
“A gente que veio de baixo enxerga o sucesso como trabalho. De repente, nossa vida mudou muito, mas eu não acreditava que tudo aquilo era real. Hoje eu sei equilibrar melhor as coisas e estou em paz com o que vivi”.
Mais de dez anos após o fim da Calypso, o músico afirma viver uma fase mais leve e consciente, buscando valorizar o tempo e a saúde, bens que, segundo ele, o dinheiro e a fama não puderam garantir no auge da carreira.