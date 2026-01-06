5 orações poderosas para 2026 / Crédito: Edicase Entretenimento

Começar um novo ciclo traz a oportunidade de renovar a fé e fortalecer a conexão espiritual. Muitas pessoas buscam na oração um caminho para enfrentar os desafios do cotidiano com mais serenidade e propósito. A prática de orar ajuda a manter o equilíbrio emocional e a cultivar esperança. Reunimos estas orações poderosas para 2026 para acompanhar você ao longo dos próximos meses. Cada prece carrega uma intenção específica: proteção, abertura de caminhos, paz interior e gratidão. Continue lendo e escolha aquelas que mais se conectam com o seu momento atual!

1. Oração para iniciar o ano com fé e esperança Senhor, Vosso infinito amor de Pai age no tempo e na história. Ao iniciarmos um novo ano, queremos suplicar Vossa bênção e proteção. Acreditamos que Vossa Palavra faz todas as coisas serem novas. Sabemos que em todo tempo Jesus está ao nosso lado. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. Com Nossa Senhora, Rainha da Paz, queremos viver o amor que supera conflitos e divisões e traz reconciliação e comunhão. Que este novo ano seja marcado pela força da justiça que gera a paz e do amor que constrói a fraternidade. Que este novo ano seja um tempo de transformação pessoal, familiar e social. Que toda forma de corrupção seja superada pela força da justiça. Que toda ambição e ganância sejam vencidas pela grandeza da partilha. Que a mentira seja superada pela força da verdade e que todo mal seja vencido pela busca sincera do bem e do amor. Assim, rezando com a Mãe Aparecida, queremos suplicar copiosas bênçãos para você e sua família neste ano que se inicia:

Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te ilumine com a luz da sua face e te seja favorável. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que Ele vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e derrame sempre sobre sua vida bênção e proteção. Amém! 2. Oração “Maria passa na frente” para abrir caminhos Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção.

Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria tu és a Mãe também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a sua proteção, rezando um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Amém.

3. Oração das 7 Chaves de São Pedro Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abre as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Amém.