Operação conjunta da polícia prende trio suspeito de envolvimento em crimes em Trairi

Na manhã de quarta-feira, equipes da Delegacia Metropolitana de Trairi e do Comando de Policiamento de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) fizeram buscas e localizaram um homem de 28 anos, com passagens tráfico ilícito de drogas, que tinha um mandado de prisão definitiva em aberto pelo crime de homicídio qualificado.

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira, 31, suspeitas de envolvimento em crimes registrados no município de Trairi , a 126,07 km de Fortaleza. A operação conjunta realizada pela Polícia Civil (PC-CE) e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou, além das prisões, o confisco de drogas e equipamentos usados para consumo e comercialização de entorpecentes.

Já no distrito de Alagadiço, os agentes prenderam um homem de 23 anos, que era investigado por integrar um grupo criminoso com atuação na região. Com ele, foram encontrados 91 pacotes de crack e 60 pacotes de cocaína prontos para comercialização, além de um pacote maior com 18 gramas de cocaína, um tablete de 70g de crack, 38 gramas de maconha, um celular e 17 embalagens de papel de seda (usado no consumo de drogas).

Ainda no distrito, uma mulher de 45 anos também foi presa. Com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental, ela é apontada como integrante de um grupo criminoso e foi conduzida a unidade da Polícia Civil onde recebeu autuação em flagrante por integrar organização criminosa.

Com a tomada das medidas cabíveis, os três suspeitos capturados foram colocados à disposição do Judiciário. Agora, as Forças de Segurança do Ceará seguem investigando outros suspeitos de envolvimento em crimes.



Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Trairi: (88) 3351-1195

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br