Ceará terá atuação científica e plataforma de dados para combater crimes contra mulheres

O cenário da violência contra mulher no Ceará passa a contar com atuação acadêmica e científica do Programa Cientista Chefe para combater os crimes contra as mulheres, como os letais intencionais e os de feminicídio no Estado. A atuação se dará através de pesquisas sobre padrões de casos de violência, áreas de maior registros de ocorrência contra as vítimas e demais linhas de atuação.

O programa foi lançado nesta quinta-feira, 1º, no Palácio da Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza.

A atuação científica ocorrerá de forma integrada das Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Universidade Regional do Cariri (Urca) com a Secretaria das Mulheres do Ceará (SEM) e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), por meio do Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), além do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).