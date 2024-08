PM recebe 60 viaturas para reforçar segurança no interior do Ceará

Novas 60 viaturas policiais, que atuarão no interior do Estado, foram entregues à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na manhã desta quinta-feira, 1º, no Polo da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza. Outras 68 viaturas, para a Capital e região metropolitana, já haviam sido entregues em junho.

O governador do estado, Elmano de Freitas (PT), destaca que 1.100 policiais estão prestes a se formar na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). Na ocasião, ele também destacou os 420 policiais civis e 80 peritos forenses que foram chamados.