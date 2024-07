Professores da rede estadual do Ceará devem receber retroativo a partir de agosto, diz Elmano

A partir do dia 1° de agosto próximo, os professores da rede estadual do Ceará devem receber os benefícios que foram negociados com o Governo do Estado, como o reajuste salarial e o pagamento do retroativo. Anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), nessa terça-feira, 30.



Por meio das redes sociais, o mandatário destacou o diálogo que manteve com a categoria após períodos de reivindicações dos trabalhadores. A classe chegou a aprovar indicativo de greve em março recente, mas após negociações aceitou, em abril, a proposta feita à época pelo governo.

Em anúncio, o governador destacou que dentre benefícios negociados, estão o pagamento do retroativo referente ao período de janeiro a maio de 2023, a promoção sem titulação de 2022 para 60% dos professores ativos, a implantação da Parcela Variável Redistributiva (PVR) para educadores em atividade com doutorado e o pagamento do piso e reajuste de 5,62% para professores do grupo funcional magistério e temporários.