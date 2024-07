Cearenses presos por fraudes jurídicas fizeram mais de 50 vítimas em Goiás, diz Polícia

Os suspeitos, com idade entre 20 e 57 anos, foram localizados, até o momento, em seis municípios: Fortaleza, Maracanaú , Pacatuba , Maranguape e Canindé . As investigações continuam para prender demais envolvidos.

Um grupo criminoso domiciliado no Ceará teria aplicado golpes de fraude jurídica eletrônica a pelo menos 54 vítimas do estado de Goiás. Conforme informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), até a manhã desta quarta-feira, 31, dos 26 mandados de prisão temporária expedidos contra o grupo, 15 suspeitos foram capturados.

“Apesar de serem do Ceará, os criminosos aplicavam os golpes em vítimas de outro estado justamente para dificultar a ação policial”, ressaltou Leonardo Dias, delegado da Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás, durante coletiva no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza .

As capturas são resultado da operação "Precatório Fantasma", que ocorre em parceria com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Eles informavam às vítimas que havia um precatório ou alvará a ser liberado, mas que para isso era necessário o pagamento de impostos e/ou honorários advocatícios. Segundo a Polícia, os criminosos utilizavam, inclusive, documentos com o brasão da República para enganar as vítimas do estado de Goiás.

As vítimas, geralmente pessoas com dados públicos de ações judiciais em andamento, acreditavam na veracidade das informações e faziam as transferências para as contas indicadas pelos criminosos.

A operação de captura contou com a participação de 31 equipes, sendo 130 policiais civis do Ceará, além de 10 policiais civis do Estado de Goiás. Após as capturas, os suspeitos foram encaminhados à sede da Delegacia de Degradação e Falsificações.