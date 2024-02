Trairi: Flecheiras é eleita "destino mais acolhedor" do Nordeste

Seleção foi feita por turistas usuários da plataforma Booking, que vende pacotes de viagem; veja ranking de destinos mais acolhedores do Brasil

A praia de Flecheiras, em Trairi, é o "destino mais acolhedor" do Nordeste. O título foi concedido pela plataforma Booking, especializada em venda de pacotes de viagem.

A definição foi feita pelos próprios usuários da plataforma. Após retornar de uma viagem, eles podem avaliar os locais, tanto pela hospedagem quanto pelas atrações e o ambiente dos destinos turísticos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A lista do Booking considera os destinos com maior pontuação. Apenas locais com 50 ou mais acomodações elegíveis entram na contagem.