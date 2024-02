Praça da Sé: feira de roupas tem fluxo mediano na manhã de domingo

Na avenida mais próxima à praia fica a maior parte dos galpões. Aqui também são localizadas diversas garagens de ônibus : os coletivos vêm do interior do Estado, com lojistas e vendedores porta-a-porta que compram (ou recebem por consignação) roupas em grandes quantidades.

A região entre a avenida Pessoa Anta e a Catedral Metropolitana de Fortaleza , no Centro da Capital, é conhecida pelo comércio de roupas. Nos galpões, no Mercado Central, e mesmo no meio da rua , feirantes exibem os produtos em mesas e manequins.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA

Os "sacoleiros", como são popularmente conhecidos, frequentam os locais com ênfase na venda por atacado. São boxes maiores, com espaço para estocar as roupas, e a dinâmica é de comércio entre empreendedores, com menor fluxo de consumidores finais.

A região ao redor da Catedral, por sua vez, traz um grande número de feirantes nas ruas. O comércio ambulante do local tradicionalmente se concentrava na praça Caio Prado (mais conhecida como Pracá da Sé), em frente à igreja, sendo motivo de conflito entre vendedores e Estado desde a década de 1990.

Sobre o assunto | Érico Firmo: Do Beco da Poeira à José Avelino, a 4ª década de um problema sem solução

Entre 2017 e 2018 a área esteve fechada para reformas, mas o objetivo do restauro não foi abrigar os lojistas. No segundo semestre de 2021, outra interdição: metade da praça está coberta, até hoje, por tapumes, cujos cartazes avisam ser uma obra do Metrô de Fortaleza.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Comércio ambulante na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA

Sem condições de pagar por boxes nos galpões privados, e com vagas insuficientes nos centros de comércio geridos pelo poder público, os feirantes seguiram ocupando a avenida Alberto Nepomuceno: com três faixas para veículos, a via por vezes era completamente tomada pelas barracas.