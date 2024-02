Campus Iracema: evento marca assinatura de transferência de imóvel dos Correios para UFC

Como parte do planejamento do Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi assinado o protocolo de transferência do imóvel em que hoje funciona o Centro de Encomendas e Entregas (CEE) dos Correios para a instituição de ensino superior.

A solenidade contou com a presença de representantes da Vila dos Almirantes e do Poço da Draga, comunidades que ficam nos entornos do prédio e serão beneficiadas com a chegada do novo polo da UFC que também abrigará a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

Em seu discurso, o reitor da UFC, Custódio Almeida disse que a cerimônia de hoje completa o evento do último dia 29 de dezembro, quando foram assinados dois protocolos de intenção de para iniciar o processo de instalação do novo campus onde seria construído o Acquario do Ceará.