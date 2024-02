Corpo de Bombeiros resgata filhote de gato de fossa séptica em Maracanaú

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Filhote ficou sob os cuidados da proprietária do terreno, no bairro Jatobá

Crédito: Corpo de Bombeiros do Ceará

Um filhote de gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma fossa séptica no bairro Jatobá, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os bombeiros foram acionados às 14h45min deste domingo, 4, pela proprietária do terreno. Segundo ela, uma gata de rua tinha recém parido os filhotes no local, e a proprietária passou a alimentar o animal. No entanto, um dos recém-nascidos caiu na fossa séptica.