Empresário de Fortaleza é recordista em doação de sangue no Ceará

Entenda a história de George Mendes, um dos principais doadores de sangue do Ceará Crédito: Arquivo Pessoal

Uma curiosidade sobre o tipo sanguíneo mudou a trajetória do empresário George Viana Mendes, 51, ainda na juventude, quando resolveu ajudar um parente e fazer uma doação de sangue. A informação? Ele tem o tipo O negativo. Considerados doadores universais, indivíduos com o tipo O negativo podem doar para todas as pessoas, de qualquer tipo sanguíneo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Soube que meu sangue era doador universal, muito importante nos casos de emergência. Se não dá tempo de saber o tipo sanguíneo do paciente é usado O negativo”, explica Mendes ao O POVO.

A contabilização oficial das doações dele não está completa, mas, de acordo com o próprio George, o número ultrapassa as 85 vezes registradas pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), valor que o tornou um recordista no Ceará. "No registro tem 85 doações, mas é de quando começou a ser computadorizado, quando foi informatizado o sistema. Daí pra cá, já tem umas 87, 88 por aí, mas na realidade são mais de 100 doações, umas 120, porque são aproximadamente 32 anos, 30 anos, de doações", estima o empresário.

Saber que o seu tipo sanguíneo, O negativo, era usado “em casos de vida ou morte” foi uma das experiências que mais chamou a atenção de George Mendes durante mais de três décadas de doação. O processo é feito anualmente pelo empresário, com quatro doações no total, o máximo permitido aos homens. Os intervalos entre cada uma ocorrem a cada dois meses (60 dias). Para as mulheres, o limite permitido é um pouco menor — são três doações por ano — , em um intervalo de três meses (90 dias).

Se recuperando de uma cirurgia bariátrica realizada no fim do ano passado, o empresário de Fortaleza, capital do Ceará, ainda não pôde realizar a sua primeira doação em 2024: precisa ser liberado por seu médico antes de voltar. Mendes espera conseguir manter a sua tradição e voltar à doação de sangue em abril de 2024. Ao público que ainda se sente inseguro sobre a ideia, o empresário é categórico: “Só faz bem a quem doa, tanto fisicamente, quanto espiritualmente”. “Agora, eu penso também que quem vai uma vez, sempre retorna”, adiciona.

"A maioria das vezes, a gente não sabe quem vai receber a doação, mas você está salvando uma vida, isso não tem preço. Com depoimentos (sobre pessoas que receberam a doação), acho que isso seria primordial para tocar o coração das pessoas".

Confira as principais dúvidas sobre o processo de doação sanguínea e o o que é necessário para se tornar um doador, com informações reproduzidas do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).