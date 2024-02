Doação de sangue vira tema de bloco de pré-Carnaval em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-02-2024: A ação "bloquinho da doação", no posto de coleta do Hemoce na Praça das Flores com a presença do Bloco Camaleões do Vila.. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realizou na manhã deste sábado, 3, o "Bloquinho da Doação". A atividade, com temática carnavalesca, visa preparar o estoque do banco de sangue do Estado para os dias de festa. O evento ocorreu na Praça das Flores, na Aldeota, em Fortaleza, onde há um posto de coleta do Hemoce. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No início da atividade, às 10 horas, o fluxo na praça era tranquilo. O bloco carnavalesco Camaleões do Vila, atração musical do evento, começou a se apresentar às 11 horas, momento em que o público começou a se concentrar.

Dentro do posto do Hemoce, apesar da animação na parte externa, a movimentação estava calma. Doadores novos e recorrentes aguardavam cadastro e triagem para realizar a coleta do sangue. Uma destas pessoas era a engenheira civil Débora Marques, de 25 anos. Ela já havia doado sangue antes, mas em laboratórios particulares, e veio ao evento para fazer a colaboração no Hemoce pela primeira vez. Débora acredita que ações do tipo são fundamentais para conscientizar sobre a importância da doação de sangue. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-02-2024: A ação "bloquinho da doação", no posto de coleta do Hemoce na Praça das Flores com a presença do Bloco Camaleões do Vila.. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal A opinião é a mesma de Raíra Vitória, técnica em auditoria. Com 21 anos, ela doa sangue desde os 16 — foram seis vezes até o momento. Raíra começou a prática na escola, que promoveu uma competição de coleta de sangue em parceria com o Hemoce. Desde então, ela tem frequentado os postos da instituição em shoppings de Fortaleza. Tanto as ações em eventos externos quanto os postos nos shopping centers fazem parte do projeto Hemoce Perto de Você. A iniciativa, em parceria com o Instituto Pró-Hemo, consiste em ampliar os locais de coleta de sangue para além da sede do órgão, tornando a prática mais acessível à população.

