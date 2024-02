Fieis lotam celebrações no encerramento da Romaria de Candeia em Juazeiro do Norte

Romaria de Candeias acendeu a noite desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, em Juazeiro do Norte Crédito: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri / Especial para O POVO

Terminou nesta sexta-feira, 2, a tradicional Romaria de Candeias. Começada no último dia 29, o evento reuniu grande número de fiéis em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Eram esperadas 300 mil pessoas na cidade durante as festividades. O último dia contou com Ofício da Imaculada Conceição, três horários de missa, benção de chapéus e benção do Santíssimo com direito a show pirotécnico. Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão compareceu à romaria. Perguntado sobre o sentimento de ir a Juazeiro como bispo, ele relata ter profunda alegria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Porque cada romaria, cada encontro, cada caminhada que nós fazemos é para renovar aquela força que existe dentro de nós colocada por Deus. É comunhão, é alegria, é festa. Afinal de contas estamos nessa terra abençoada de Juazeiro", disse.

Além da programação organizada pela Basílica de Nossa Senhora das Dores, a Secretaria de Turismo e Romarias de Juazeiro (Setur) também oferece serviços de saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e entrega de brindes como calendários, leques e porta velas. A romeira Adeilda Pereira Borges comparece todo ano em outubro e janeiro e atua como fretante, levando os fiéis para as romarias. “Todo ano eu venho descalça, só calço quando termina a romaria. Eu amo meu padrinho.” A origem do evento é incerta e possui duas versões: uma delas, o próprio Padre Cícero teria criado o festejo para ajudar um ferreiro da cidade que tinha dificuldades financeiras. Tendo em vista essa questão, o religioso pediu aos seguidores que comprassem candeeiros para a procissão. Já a outra versão diz que a própria população da cidade de Juazeiro do Norte teria organizado a romaria. A procissão seria um apelo para que a luz das velas “clareasse” a mente do então bispo do Estado, Joaquim José Vieira, para tirar as restrições que foram aplicadas a Padre Cícero depois do caso do “milagre da hóstia”. Leia mais Padre Cícero será enredo de escola de samba carioca no Carnaval de 2024

Romaria de Candeias deve atrair 300 mil fiéis a Juazeiro do Norte, no Cariri Sobre o assunto Padre Cícero será enredo de escola de samba carioca no Carnaval de 2024

Romaria de Candeias deve atrair 300 mil fiéis a Juazeiro do Norte, no Cariri