Homem investigado por quebrar mandíbula de ex-companheira é preso

O homem suspeito de ter quebrado o nariz, a mandíbula e os dentes da ex-companhiera com um martelo, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O acusado foi preso em Fortaleza nessa terça-feira, 25. O crime aconteceu no domingo, 23. O suspeito é investigado por ter ainda lançado a cabeça da vítima contra um vaso sanitário. As ações criminosas aconteceram dentro de uma residência.

Conforme apuração do O POVO, a vítima estava separada do ex-companheiro desde o começo do ano após um relacionamento de mais quatro anos. O casal teve três filhas, que estavam sob a guarda do suspeito. Elas presenciaram as agressões.

De acordo com uma familiar, a vítima teria recebido uma ligação informando que uma das filhas estava sozinha na casa do acusado. A mulher mora em Fortaleza e o ex-companheiro reside em Pacajus. Conforme o relato, a vítima foi ao local e, logo depois, o suspeito perguntou se a mulher iria dormir na casa. Diante da resposta negativa, o homem teria começado a desferir golpes de martelo contra ela.

"Ela começou a pedir socorro e ele arrastou ela pro banheiro e começou a tacar a cabeça dela no vaso, que quebrou alguns dentes", disse a irmã da vítima. Ao ouvir os gritos de socorro, o cunhado da vítima teria a visto ensanguentada e a levado, inicialmente, para o Hospital Municipal de Pacajus. Diante da gravidade das lesões no rosto e na cabeça, a mulher foi transferida para o IJF. Ela precisou passar por uma cirurgia na mandíbula e reconstrução do nariz.