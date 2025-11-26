Polícia descobre fábrica de cigarros e captura paraguaios

Uma fábrica clandestina de cigarros foi desarticulada e dez homens paraguaios capturados, em flagrante, nessa segunda-feira, 24, na zona rural de Tianguá, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

Durante a ofensiva, foram apreendidas máquinas de fabricação, embalagens, insumos, um gerador elétrico, empilhadeiras, além de caixas de filtros e cigarros já prontos.