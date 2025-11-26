Polícia descobre fábrica de cigarros e captura paraguaios

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia descobre fábrica de cigarros em Tianguá e captura 10 paraguaios

Uma fábrica clandestina de cigarros foi desarticulada e dez homens paraguaios capturados, em flagrante, nessa segunda-feira, 24, na zona rural de Tianguá, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)
Tipo Notícia

Uma fábrica clandestina de cigarros foi desarticulada, com dez homens paraguaios sendo capturados em flagrante, na zona rural de Tianguá, a 285 km de distância de Fortaleza. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na segunda-feira, 24.

Durante a ofensiva, foram apreendidas máquinas de fabricação, embalagens, insumos, um gerador elétrico, empilhadeiras, além de caixas de filtros e cigarros já prontos.

A desarticulação é resultado de trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), unidade especializada vinculada ao Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/PCCE).

Veja ofensiva

 

