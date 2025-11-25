Homem suspeito de retirar companheira à força de bronzeamento e agredi-la é preso em Fortaleza

Homem que agrediu companheira em via pública é preso pela PCCE em Fortaleza. / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O homem suspeito de agredir a companheira e retirá-la à força de um espaço de bronzeamento no bairro Siqueira, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na segunda-feira passada, 24. O caso, ocorrido no dia 1º, foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo a PC-CE, o suspeito de 29 anos foi capturado no bairro Couto Fernandes mediante cumprimento de mandado judicial. A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Imagens mostram violência As imagens de segurança mostram o momento em que o homem colide a motocicleta contra o portão do estabelecimento. Em seguida, ele entra no local e puxa a mulher pelos cabelos, arrastando-a para fora do ambiente. Diante da gravidade dos fatos, os investigadores representaram pela prisão preventiva, que foi acatada pelo Judiciário. Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à sede da DDM, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.