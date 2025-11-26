Elmano quer criar mais quatro delegacias de homicídios no Ceará

Elmano envia Mensagem à Alece para criação de mais quatro delegacias de homicídiosMensagem prevê criação do Departamento de Homicídios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais quatro delegacias
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou nesta quarta-feira, 26, à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Mensagem que cria o Departamento de Homicídios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais quatro Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no Ceará.
Em publicação nas redes sociais, Elmano afirmou que a mensagem “reforça e moderniza a estrutura da Polícia Civil”. As novas delegacias serão distribuídas, segundo o chefe do Executivo, de forma estratégica para ampliar a capacidade de investigação.
A iniciativa, ainda segundo Elmano, busca agilizar a apuração dos crimes, aumentar a resolutividade e fortalecer a proteção de vítimas e testemunhas.
“Ações para reforçar a segurança da nossa população. Conto com o apoio dos parlamentares para a aprovação desse projeto tão importante”, escreveu o governador.
