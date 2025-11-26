Elmano quer criar mais quatro delegacias de homicídios no Ceará

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mensagem prevê criação do Departamento de Homicídios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais quatro delegacias
Mirla Nobre
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou nesta quarta-feira, 26, à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Mensagem que cria o Departamento de Homicídios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais quatro Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no Ceará.

Em publicação nas redes sociais, Elmano afirmou que a mensagem “reforça e moderniza a estrutura da Polícia Civil”. As novas delegacias serão distribuídas, segundo o chefe do Executivo, de forma estratégica para ampliar a capacidade de investigação.

Leia Mais | Maranguape chega a 91 mortes e passa 2024, quando cidade foi a mais violenta do País

A iniciativa, ainda segundo Elmano, busca agilizar a apuração dos crimes, aumentar a resolutividade e fortalecer a proteção de vítimas e testemunhas.

“Ações para reforçar a segurança da nossa população. Conto com o apoio dos parlamentares para a aprovação desse projeto tão importante”, escreveu o governador.

