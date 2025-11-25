Operação investiga grupo suspeito de realizar abortos na Capital

Imagem de apoio ilustrativo. O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou operação contra suspeitos de uma rede clandestina de aborto em Fortaleza / Crédito: Divulgação/MPCE

Um grupo criminoso é alvo de uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) após suposto envolvimento em um aborto realizado sem consentimento da gestante em Fortaleza. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nesta terça-feira, 25, na residência dos suspeitos na Capital.