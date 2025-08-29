Trecho da BR-222 em Tianguá será interditado neste fim de semana; veja o que muda

Trecho da BR-222 em Tianguá será interditado neste fim de semana; veja o que mudaA paralisação do tráfego de veículos, entre os kms 295 e 308, na subida da Serra de Tianguá, acontecerá de forma alternada e contínua entre os sentidos
Neste fim de semana, 30 e 31 de agosto, trecho da rodovia BR-222, no Ceará, na subida da Serra de Tianguá, terá interrupção temporária do tráfego de veículos em um sentido enquanto o trânsito seguirá liberado no eixo contrário, de forma alternada e contínua.
A medida se fará necessária devido aos serviços de coleta de dados técnicos para a pavimentação asfáltica da rodovia, com execução programada para toda a manhã e parte da tarde tanto deste sábado, 30, e como deste domingo, 31.
As paralisações do tráfego em um sentido da BR poderão ter duração de 30 até 40 minutos, paulatinamente, em adequação à extensão do trecho íngreme serrano.
O anúncio veio por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). As ações buscam subsidiar os trabalhos de elaboração de projetos de engenharia para melhoramentos no fluxo.
A via será permeada de equipamentos para a coleta de dados. Dessa forma, a sinalização de obras do tipo "SIGA" e "PARE” é prevista.
BR-222: motoristas devem evitar trafegar na manhã e tarde deste sábado, 30, e domingo, 31
A operação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estará presente no local para dar suporte e auxiliar na organização do trânsito, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e o menor impacto possível no fluxo de veículos.
"Entretanto, orienta-se que os motoristas evitem trafegar pela região no período informado", orienta o Dnit.
Em caso de necessidade de passagem pelo trecho, recomenda-se redobrar a atenção aos limites de velocidade, respeitar a sinalização e conduzir com cautela e paciência, uma vez que o trânsito estará mais lento que o habitual.