Trecho da BR-222 em Tianguá será interditado neste fim de semana; veja o que muda

Trecho da BR-222, entre os kms 295 e 308, na subida da Serra de Tianguá, será interditada neste sábado, 30, e domingo, 31 / Crédito: Vosmar Rosa - Ascom MT e Ascom DNIT

Neste fim de semana, 30 e 31 de agosto, trecho da rodovia BR-222, no Ceará, na subida da Serra de Tianguá, terá interrupção temporária do tráfego de veículos em um sentido enquanto o trânsito seguirá liberado no eixo contrário, de forma alternada e contínua.


