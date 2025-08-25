Acidente de carro mata técnica de enfermagem na CE-187, em Tianguá

Ela trabalhava em um hospital da região / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Um acidente de carro ocorrido na manhã desse domingo, 24, vitimou a técnica em enfermagem Cleide Costa. O caso aconteceu na CE-187, em Tianguá, quando ela e o namorado retornavam de uma festa na cidade de Ubajara. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) investiga as causas do acidente.

As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo, em alta velocidade, perde o controle e colide contra um poste e o muro de uma residência. Cleide estava no banco do passageiro. Veja o vídeo:

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito da técnica de enfermagem ainda no local.