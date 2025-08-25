Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente de carro mata técnica de enfermagem na CE-187, em Tianguá

Ela e o namorado voltavam de uma festa na cidade vizinha. A mulher morreu no local e o homem foi socorrido em estado grave
Autor Carlos Daniel
Tipo Notícia

Um acidente de carro ocorrido na manhã desse domingo, 24, vitimou a técnica em enfermagem Cleide Costa. O caso aconteceu na CE-187, em Tianguá, quando ela e o namorado retornavam de uma festa na cidade de Ubajara.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) investiga as causas do acidente.

LEIA TAMBÉM | Gato Preto: conheça influencer preso após acidente com Porsche

As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo, em alta velocidade, perde o controle e colide contra um poste e o muro de uma residência. Cleide estava no banco do passageiro.

Veja o vídeo:

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito da técnica de enfermagem ainda no local.

O motorista, namorado da vítima, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal de Tianguá.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Tianguá lamentou a perda:

“Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar este momento de dor.”

O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Tianguá.

