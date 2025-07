Tianguá: BR-222 será interditada para retirada de caminhão

O km 302 da BR-222, na cidade de Tianguá, será totalmente interdidata nos dois sentidos para a operação de retirada do caminhão que se envolveu em um acidente no último dia 16. O bloqueio inicia à 9 horas deste sábado, 19.

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), serão feitas duas pausas para abertura temporária da via para aliviar o fluxo. Foi informado ainda que não previsão para o término dos trabalhos, visto que tudo dependerá das condições do terreno e o progresso da operação.

A PRF orienta ainda que os motoristas evitem a região enquanto a interdição viforar e recomenda que se use rotas alternativas, como as rodovias CE-321, em São Benedito; CE-366, Guaraciaba do Norte, e CE-232, em Viçosa do Ceará.