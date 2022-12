Tauá: casal e bebê morrem em colisão entre moto e caminhão

Um casal e um bebê morreram após uma colisão entre a moto em que trafegavam e um caminhão. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira, 2, em Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

As vítimas adultas eram um homem de 22 anos e uma mulher de 21 anos. O bebê tinha apenas sete meses. Eles foram a óbito ainda no local.

O automóvel de carga estava parado na pista. O condutor da moto não teria visto o caminhão, e acabou colidindo com a traseira do veículo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SSPDS

Em resposta ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) disse que foram acionadas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um acidente de trânsito com vítimas fatais, registrado na noite dessa sexta-feira (02), na CE 187, em Tauá - Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Estado. Três pessoas da mesma família transitavam em uma motocicleta quando colidiram na traseira de um caminhão que estava parado na via. Um homem de 21 anos, uma mulher de 22 anos e um bebê de seis meses não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Tauá que investiga o caso.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Ceará começa fim de semana sem chuvas em quase todo o Estado

Órgãos assinam termos sobre inclusão no mercado de mulheres em situação de violência

Duas meninas do Ceará concorrem a prêmio nacional de iniciativas científicas

Preso homem apontado como chefe de grupo criminoso de Caucaia

Matrículas nas escolas municipais de Juazeiro do Norte estão abertas

Polícia cumpre mandado de prisão a suspeito de homicídio em Sobral

Família cria rifa online para custear transplante de medula do filho com câncer

Líder religioso é preso suspeito de estupro contra adolescente em Bela Cruz

Tags