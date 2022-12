Líder religioso é preso suspeito de estupro contra adolescente em Bela Cruz

Líder religioso acusado de ter estuprado uma adolescente na cidade de Bela Cruz, no interior do Ceará, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A prisão aconteceu em um imóvel do bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na última terça-feira, 29. O suspeito teria fugido para o local onde foi encontrado após ter cometido o crime.

Segundo a investigação do caso, conduzida pela Delegacia Municipal de Bela Cruz, o suspeito era líder religioso do templo que a vítima frequentava. Ele teria tirado proveito de sua posição para se aproximar da adolescente e cometer o crime.

A PC-CE descobriu o paradeiro do homem de 33 anos e solicitou um mandado de prisão à Justiça.

O delegado municipal de Bela Cruz, Adriano Vasconcelos, afirmou que as investigações apontam para a possibilidade de existirem outras vítimas. O delegado reforça que os depoimentos das possíveis vítimas são essenciais para o andamento das investigações. Ele garante a preservação da imagem das vítimas e diz que a Polícia Civil dará “todo o suporte necessário” a elas.