Preso homem apontado como chefe de grupo criminoso de Caucaia

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de Jaderson Gomes de Oliveira, 28, apontado em investigação policial como líder de um grupo criminoso atuante em Caucaia, na tarde desta sexta-feira, 2. A prisão foi efetuada em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem, conhecido como “Panamá”, foi preso a partir do cumprimento de mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídios e integrar organização criminosa. Com Jaderson, foram capturados Luan Lima da Costa, 19, braço direito dele no grupo, e Ana Lívia da Silva Moura, 23 anos, namorada de Panamá. Na operação, foram confiscados aparelhos celulares e drogas.

Ele foi identificado a partir do trabalho feito pela Polícia Civil para desarticular grupos criminosos com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza. Panamá tem ficha criminal por tráfico de drogas, homicídio e por integrar organização criminosa como membro de um grupo que comercializa drogas no bairro Picuí, em Caucaia.

De acordo com as investigações, Luan e Jaderson eram os responsáveis por ordenar os homicídios naquela região.

Nesta sexta, 2, com o apoio da Coin, os agentes foram ao local onde se encontravam os alvos da operação. Com eles, foram encontrados 275 gramas de cocaína, além de aparelhos celulares que foram confiscados. Panamá, Luan e Lívia foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Na delegacia, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva que estavam em aberto contra os dois homens, e o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Agora, as investigações terão continuidade com o intuito de identificar os outros integrantes da grupo chefiado por Jaderson.



