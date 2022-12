Polícia cumpre mandado de prisão a suspeito de homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, na manhã desta sexta-feira, 2, um homem investigado por homicídio e tentativa de homicídio em julho deste ano.

Cumprimento de mandado de prisão preventiva ocorreu por intermédio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral.

Rafael Anderson Lima da Silva, de 21 anos, é apontado como um dos autores dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de um homem e na lesão corporal de outras quatro pessoas, que estavam em um estabelecimento comercial localizado no bairro Dom José.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Rafael já presidiava uma unidade do sistema prisional por responder a outros dois homicídios e roubo.

O suspeito se encontra à disposição do judiciário. O NHPP apura as investigações no intuito de identificar mais pessoas que eventualmente estejam envolvidas no crime.

