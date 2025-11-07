Homem é preso por ameaçar e extorquir comerciantes em Sobral

Homem é preso por ameaçar e extorquir comerciantes em SobralIndivíduo exigia das vítimas o valor de R$ 700, ameaçando as mesmas de morte. Ele foi encontrado em posse de uma faca e era integrante de uma organização criminosa
Um homem foi preso nessa quarta-feira, 5, por ameaçar e extorquir comerciantes que trabalham no Mercado Público de Sobral. Indivíduo exigia das vítimas o valor de R$ 700, sob ameaça de morte.
Prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS), após denúncias. Suspeito estava em posse de uma faca no momento da abordagem e seria integrante de uma organização criminosa.
Durante apuração foi constatado também que o homem "tinha várias passagens pela polícia, incluindo por homicídio". Ele foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil.
Guarda assumiu fiscalização do mercado após relatos de extorsões
A Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) assumiu, desde o dia 17 de outubro recente, a fiscalização das dependências do Mercado Público da área, após receber "relatos de extorsões e ameaças praticadas por indivíduos ligados a organizações criminosas contra feirantes e permissionários".
Conforme órgão, até esta sexta-feira, 7, ações já resultaram em: cinco prisões, dois boxes recuperados, um mandado de prisão cumprido, duas apreensões de arma branca e uma apreensão de drogas.