Homem é preso por ameaçar e extorquir comerciantes em Sobral

Homem exigia de comerciantes o pagamento de R$ 700, sob ameaça de morte / Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Sobral

Um homem foi preso nessa quarta-feira, 5, por ameaçar e extorquir comerciantes que trabalham no Mercado Público de Sobral. Indivíduo exigia das vítimas o valor de R$ 700, sob ameaça de morte. Leia também | Dois homens morrem em confronto com a polícia em Sobral