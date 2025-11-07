Adolescente suspeito de participar da morte de conselheiro tutelar é apreendido em Sobral

Tony de Paulo, de 43 anos de idade, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira, 22, no município de Sobral, no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa quinta-feira, 6, suspeito de participar da morte do conselheiro tutelar Tony de Paulo, 43, que ocorreu em julho último, em Sobral. De acordo com a Polícia, jovem possui vinculo com uma facção criminosa e existem contra ele duas determinações judiciais de internação provisória.

Crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Parque Silvana. Vítima foi encontrada em cima de uma cama do imóvel, com as mãos amarradas e com marcas de tiros pelo corpo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o adolescente é apontado como partícipe desse crime e de um outro homicídio registrado em junho deste ano. Também foi apurado durante as diligências que o suspeito "já havia sido apreendido anteriormente por porte ilegal de arma de fogo".