Enel é condenada a pagar R$ 500 mil por morte de colaborador

Condenação é oriunda de ação coletiva do Ministério Público do Trabalho (MPT) / Crédito: Divulgação MPT

A Enel Distribuição deverá pagar R$ 500 mil por danos morais após colaborador da empresa morrer afogado ao tentar atravessar um rio em Sobral para realizar manutenção de rede elétrica. Decisão é da 2ª Vara do Trabalho de Sobral, oriunda de ação coletiva de autoria do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE).