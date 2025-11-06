Enel é condenada a pagar R$ 500 mil por morte de colaborador

Enel é condenada a pagar R$ 500 mil por morte de colaboradorColaborador morreu afogado ao tentar atravessar um rio para fazer manutenção da rede elétrica
A Enel Distribuição deverá pagar R$ 500 mil por danos morais após colaborador da empresa morrer afogado ao tentar atravessar um rio em Sobral para realizar manutenção de rede elétrica.
Decisão é da 2ª Vara do Trabalho de Sobral, oriunda de ação coletiva de autoria do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE).
“De fato, há evidência de que a empresa demandada não vem cumprindo suas obrigações no sentido de resguardar a segurança necessária à segurança e à saúde dos trabalhadores em atividades de manutenção da rede elétrica, conforme constatado nos autos de infração analisados, relatório de ação fiscal e laudos técnicos, prova técnica e documental de alta credibilidade”, ressaltou o juiz do trabalho Raimundo Dias Neto, que também é um dos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro.
De acordo com a Justiça do Trabalho, a Enel alegou que adota rigorosos protocolos internos voltados à saúde, segurança e capacitação de seus empregados. Ressaltou ainda que os funcionários passam por treinamento sobre normas regulamentadoras e instruções de trabalho. A empresa recorreu da decisão judicial.