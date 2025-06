Advogada é presa por repassar bilhetes de presidiários do CV a membros em liberdade no Ceará

Operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) buscou desmantelar o esquema de tráfico de drogas em Sobral que contava com a participação de advogados / Crédito: Divulgação/PC-CE

Uma advogada foi presa nesta quarta-feira, 11, suspeita de repassar bilhetes de lideranças do Comando Vermelho (CV) presos no sistema prisional do Ceará a integrantes em liberdade. As mensagens tratavam sobre tráfico de drogas no município de Sobral, na região Norte do Estado. Outro advogado também é suspeito de repassar os conteúdos, mas está foragido. Eles representavam os membros da facção há pelo menos um ano. A advogada foi identificada como Monika Fernandes Portela e já havia sido presa por associação à organização criminosa em outra operação da Polícia Civil em dezembro de 2023, também em Sobral.

LEIA MAIS | Cinco membros do CV são presos por esquema de tráfico de drogas no Conjunto Ceará após operação no Rio Os representantes estão entre os 11 alvos de uma nova operação deflagrada hoje pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por meio de investigações do Departamento de Repressão às Organizações Criminosas (DRCO), que buscou desmantelar o esquema de tráfico de drogas em Sobral que contava com a participação de advogados. Segundo o titular da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) Norte, delegado Lucídio Gomes, durante as buscas na casa da suspeita, a investigação revelou que os advogados atuavam como forma de "mensageiros". Eles levavam informações a respeito do tráfico através de bilhetes que eram inscritos por presos. Entre os conteúdos estão informações extras à organização no contexto de tráfico de drogas, como dados de contabilidade e valores. Também foi identificado que alguns informes partiram de uma liderança que está presa, a qual repassava ordens por meio dos bilhetes.

Ainda segundo o delegado titular da Draco Norte, foram encontrados dentro do carro da suspeita diversos bilhetes semelhantes ao que a investigação teve acesso. “Eram com conteúdo criminoso de tráfico de drogas”, disse. A operação é um desdobramento de uma outra investigação da Polícia Civil do ano de 2023. LEIA MAIS | Entre 80 e 100 cearenses membros do CV estariam escondidos no Rio, diz procurador-geral Ao todo, a operação intitulada “Além do Ofício” contou com 11 mandados de prisão contra pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa Comando Vermelho. Desse total, oito mandados foram cumpridos, sendo seis para pessoas em liberdade e outros dois foram cumpridos dentro do sistema prisional do Estado.

Ao todo, cinco homens e uma mulher, uma advogada, foram presos e outros dois estão foragidos. Todas as prisões aconteceram em Sobral. Além da região, as ações aconteceram, simultaneamente, em Fortaleza. Foram apreendidos um carro, celulares, uma pequena quantidade de droga e foi realizado o bloqueio de 23 contas bancárias dos suspeitos. O valor bloqueado, no entanto, não foi revelado pela investigação. Suspeita já havia sido presa por atrapalhar investigação contra liderança do CV A advogada chegou a ser presa em dezembro de 2023 por atrapalhar o trabalho de investigação da Polícia Civil contra uma mulher, identificada como Ana Karine de Souza Gomes, apontada como uma das lideranças do CV em Sobral. Ela é investigada por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.