Polícias de Ceará e RJ fazem operação contra cearenses chefes de facção escondidos na Rocinha

Operação cumpre 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro / Crédito: Reprodução / Governo do Rio de Janeiro e redes sociais

Operação integrada entre as forças de segurança do Ceará e do Rio de Janeiro (RJ), na manhã deste sábado, 31, na capital fluminense, busca prender chefes de facção criminosa que estariam escondidos na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. Eles seriam responsáveis por ordenar, a distância, ações criminosas em território cearense. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a ação cumpre 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Os mandados, incluindo o sequestro de bens dos investigados, foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), com base em investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco/MPCE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O grupo, segundo divulgado pelo Governo do Rio de Janeiro nas redes sociais, estaria usando a comunidade da Rocinha como base estratégica para dar ordens e manter o controle de ações criminosas à distância. LEIA MAIS | Conexão entre facções: criminosos cearenses pagam "aluguéis" de R$ 100 mil para se esconder no Rio Durante a operação, estão sendo usados drones e outros recursos tecnológicos para mapear a área e garantir a segurança das equipes em campo. Até o momento, foram apreendidos armamentos, celulares e rádios transmissores da organização criminosa interestadual, “sendo 4 armas de guerra retiradas de circulação”, conforme divulgado pelo Governo do Rio. O governador fluminense, Cláudio Castro (PL), anunciou, nas redes sociais, que acompanha e monitora a ação, desde às 3 horas deste sábado, 31, diretamente do Quartel da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

“Diversos criminosos que nós vemos, conversamos sempre que estão aqui hoje, criminosos do Ceará; que juntamente com a Polícia do Ceará, o Ministério Público do Ceará e do Rio de Janeiro, planejamos essa grande ação”, avalia Cláudio Castro. Investigações apontaram que integrantes do CV comandam operações no Ceará à distância Investigações realizadas pelos setores de inteligência das Forças de Segurança dos dois estados apontaram que lideranças criminosas da facção Comando Vermelho (CV) do Ceará escondidos na Rocinha. Segundo o MPRJ, à distância, os investigados continuavam coordenando remotamente práticas criminosas, como tráfico de drogas e execuções no Ceará. No planejamento da operação, deflagrada neste sábado, 31, os setores de inteligência do MPRJ e da Polícia Militar detectaram a presença de homens fortemente armados — com cerca de 70 fuzis — na localidade que teria sido arrendada pelos alvos dos mandados.