PM apreende arma de uso restrito e munições em Sobral

Uma guarnição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) recuperou na noite do sábado, 23, uma pistola de uso restrito a forças de segurança. As informações do caso, que aconteceu em Sobral, a 235 km de Fortaleza, são da assessoria de imprensa da corporação.

Segundo o órgão, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) fazia patrulhamento de rotina no bairro Vila União por volta das 18 horas. Uma pessoa, ao perceber a aproximação dos agentes, fugiu por dentro de uma casa.

Os agentes não conseguiram capturar o suspeito. No local, porém, foi encontrada uma mochila com pistola calibre .9 mm, de uso restrito às forças de segurança. Na mesma bolsa estavam 47 munições, de calibres .9 mm e .380, e um rádio.