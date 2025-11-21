Suspeito de guardar armas para facção criminosa é preso no Ceará

No local também foram apreendidos drogas, dinheiro em espécie e carregadores para pistolas; homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Um homem de 25 anos foi preso na quarta-feira, 19, suspeito de guardar armas e drogas para uma facção criminosa de origem carioca em São Gonçalo do Amarante , município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A prisão foi realizada na região da praia da Taíba, onde o suspeito foi encontrado com uma pistola, carregadores de pistola (um deles alongado), pouco mais de um quilo (kg) de cocaína e crack, cerca de R$ 1.500 em espécie, celulares, e apetrechos para a venda de entorpecentes.

A captura é resultado de operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que já investigava o homem como responsável por estocar os materiais ilíticos usados na atuação do grupo criminoso em cidades da RMF.

O suspeito foi levado para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, e segue à disposição da Justiça.