Suspeito de guardar armas para facção criminosa é preso no Ceará

Suspeito de guardar armas para facção criminosa é preso em São GonçaloNo local também foram apreendidos drogas, dinheiro em espécie e carregadores para pistolas; homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
Um homem de 25 anos foi preso na quarta-feira, 19, suspeito de guardar armas e drogas para uma facção criminosa de origem carioca em São Gonçalo do Amarante, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A prisão foi realizada na região da praia da Taíba, onde o suspeito foi encontrado com uma pistola, carregadores de pistola (um deles alongado), pouco mais de um quilo (kg) de cocaína e crack, cerca de R$ 1.500 em espécie, celulares, e apetrechos para a venda de entorpecentes.
A captura é resultado de operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que já investigava o homem como responsável por estocar os materiais ilíticos usados na atuação do grupo criminoso em cidades da RMF.
O suspeito foi levado para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, e segue à disposição da Justiça.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Telefone da Draco: (85) 3101-7591
