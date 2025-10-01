Dezenove toneladas de ovas de peixe são apreendidas no Pecém

Dezenove toneladas de ovas da espécie peixe-voador foram apreendidas no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, nessa terça-feira, 30 / Crédito: Reprodução/ Receita Federal

"As informações fornecidas pela empresa não condiziam com os dados apurados durante a investigação, o que levou à retenção da mercadoria e à suspensão do embarque", explica a Receita. Ova de peixe-voador vale 10,60 euros por embalagem no exterior, sendo chamada de golden caviar A ova de peixe-voador, também conhecida no mercado internacional como "golden caviar" ou "tobiko", chega a custar 10,60 euros por embalagem de 80 gramas, quando processada. O objetivo de lucro financeiro foi desmantelado. Segundo a Receita, o pescado não será liberado para exportação.