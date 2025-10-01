Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dezenove toneladas de ovas de peixe são apreendidas no Pecém

Empresa pretendia exportar o peixe-voador, ou "golden caviar", para Taiwan, mas não comprovou origem legal do pescado, sendo multada em mais de R$ 400 mil
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Dezenove toneladas de ovas da espécie peixe-voador foram apreendidas no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 30. A captura aconteceu após não comprovação da origem legal do pescado.

Drama e esperança: histórias de tráfico e de liberdade dos animais do Ceará; LEIA

A carga, que seguia para a ilha de Formosa, em Taiwan, foi retida após a fiscalização identificar irregularidades na documentação apresentada pela empresa exportadora.

Como consequência da infração ambiental, a multa aplicada foi de R$ 411 mil.

A fiscalização se deu em conjunto entre a Receita Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"As informações fornecidas pela empresa não condiziam com os dados apurados durante a investigação, o que levou à retenção da mercadoria e à suspensão do embarque", explica a Receita.

Ova de peixe-voador vale 10,60 euros por embalagem no exterior, sendo chamada de golden caviar

A ova de peixe-voador, também conhecida no mercado internacional como "golden caviar" ou "tobiko", chega a custar 10,60 euros por embalagem de 80 gramas, quando processada.

O objetivo de lucro financeiro foi desmantelado. Segundo a Receita, o pescado não será liberado para exportação.

A operação busca combater a pesca ilegal e a exportação irregular de produtos de origem animal, como uma medida para a preservação dos recursos naturais e o cumprimento da legislação vigente.

