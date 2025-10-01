Dezenove toneladas de ovas de peixe são apreendidas no Pecém

19 toneladas de ovas de peixe que iam para Ásia são apreendidas no Porto do PecémEmpresa pretendia exportar o peixe-voador, ou "golden caviar", para Taiwan, mas não comprovou origem legal do pescado, sendo multada em mais de R$ 400 mil
Dezenove toneladas de ovas da espécie peixe-voador foram apreendidas no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 30. A captura aconteceu após não comprovação da origem legal do pescado.
A carga, que seguia para a ilha de Formosa, em Taiwan, foi retida após a fiscalização identificar irregularidades na documentação apresentada pela empresa exportadora.
Como consequência da infração ambiental, a multa aplicada foi de R$ 411 mil.
A fiscalização se deu em conjunto entre a Receita Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
"As informações fornecidas pela empresa não condiziam com os dados apurados durante a investigação, o que levou à retenção da mercadoria e à suspensão do embarque", explica a Receita.
Ova de peixe-voador vale 10,60 euros por embalagem no exterior, sendo chamada de golden caviar
A ova de peixe-voador, também conhecida no mercado internacional como "golden caviar" ou "tobiko", chega a custar 10,60 euros por embalagem de 80 gramas, quando processada.
O objetivo de lucro financeiro foi desmantelado. Segundo a Receita, o pescado não será liberado para exportação.
A operação busca combater a pesca ilegal e a exportação irregular de produtos de origem animal, como uma medida para a preservação dos recursos naturais e o cumprimento da legislação vigente.