Pesquisador morre após ficar preso em gruta em Limoeiro do Norte

O homem passou mal e o colega foi ajudar, quando os dois ficaram presos / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois pesquisadores ficaram presos em uma gruta no município de Limoeiro do Norte, a 198,88 km de Fortaleza. Um deles havia descido para dentro do local, passou mal e morreu. Em seguida, o segundo pesquisador desceu para tentar ajudar, quando os dois ficaram presos.