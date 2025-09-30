Pesquisador morre após ficar preso em gruta em Limoeiro do Norte

Pesquisador morre após ficar preso em gruta em Limoeiro do NorteDois pesquisadores ficaram presos na gruta. O Samu e os bombeiros atuaram no resgate, porém um deles passou mal e morreu no local
Dois pesquisadores ficaram presos em uma gruta no município de Limoeiro do Norte, a 198,88 km de Fortaleza.
Um deles havia descido para dentro do local, passou mal e morreu. Em seguida, o segundo pesquisador desceu para tentar ajudar, quando os dois ficaram presos.
LEIA TAMBÉM | Doze pessoas são presas por integrar grupo criminoso em Fortaleza e Caucaia
Em nota ao O POVO, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado do Ceará (Samu-CE) informou que foi acionado para atender essa ocorrência com duas vítimas na manhã desta terça-feira, 30.
“Após o atendimento no local, os profissionais do Samu Ceará levou uma vítima consciente ao Hospital São Raimundo em Limoeiro do Norte. A outra vítima foi a óbito”, finaliza a nota.
Mais informações em instantes