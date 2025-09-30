Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisador morre após ficar preso em gruta em Limoeiro do Norte

Dois pesquisadores ficaram presos na gruta. O Samu e os bombeiros atuaram no resgate, porém um deles passou mal e morreu no local
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Bárbara Mirele Autor
Dois pesquisadores ficaram presos em uma gruta no município de Limoeiro do Norte, a 198,88 km de Fortaleza.

Um deles havia descido para dentro do local, passou mal e morreu. Em seguida, o segundo pesquisador desceu para tentar ajudar, quando os dois ficaram presos.

Em nota ao O POVO, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado do Ceará (Samu-CE) informou que foi acionado para atender essa ocorrência com duas vítimas na manhã desta terça-feira, 30.

“Após o atendimento no local, os profissionais do Samu Ceará levou uma vítima consciente ao Hospital São Raimundo em Limoeiro do Norte. A outra vítima foi a óbito”, finaliza a nota.

