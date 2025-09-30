Inmet emite alerta de baixa umidade; como Ceará será afetado?

Alerta de baixa umidade relativa do ar se configura como um aviso de perigo potencial (nível amarelo) / Crédito: Leo Henriques em 26.2.2017

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para diversas regiões do Ceará, indicando níveis previstos entre 20% e 30%. Devido a isso, o Estado entra em risco meteorológico. Segundo o órgão, a condição se configura como um aviso de “perigo potencial” (nível amarelo), e os riscos associados são principalmente para a saúde com agravamento de sintomas em pessoas com problemas respiratórios, ressecamento de mucosas e olhos, além da elevação do risco de incêndios florestais e queimadas.