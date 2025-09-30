Inmet emite alerta de baixa umidade; como Ceará será afetado?

Inmet emite alerta de baixa umidade; saiba como Ceará será afetadoO Inmet emitiu alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade do ar em 13 estados do Brasil, incluindo o Ceará. Veja como o Estado será atingido
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para diversas regiões do Ceará, indicando níveis previstos entre 20% e 30%. Devido a isso, o Estado entra em risco meteorológico.
Segundo o órgão, a condição se configura como um aviso de “perigo potencial” (nível amarelo), e os riscos associados são principalmente para a saúde com agravamento de sintomas em pessoas com problemas respiratórios, ressecamento de mucosas e olhos, além da elevação do risco de incêndios florestais e queimadas.
Cidades cearenses impactadas pela baixa umidade
A lista de cidades sob alerta da Inmet contempla localidades nos sertões, região Centro-Sul e Sul do Ceará, entre as quais:
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Baturité
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itapiúna
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Cariri
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre
A abrangência do alerta reforça a ação preventiva necessária por parte dos órgãos públicos e da população local.
Como o Ceará poderá ser afetado
A persistência da baixa umidade impacta diversos setores e aspectos da vida cotidiana:
- Saúde pública: o clima seco tende a agravar doenças respiratórias como asma e bronquite, além de provocar desconfortos como dor de garganta, ressecamento de pele e olhos.
- Agricultura e pecuária: a falta de umidade reduz a disponibilidade de água e pode comprometer pastagens, plantações e até aumentar o estresse hídrico em animais.
- Recursos hídricos: reservatórios menores e vazões reduzidas são consequências esperadas diante da estiagem prolongada.
- Risco de incêndios: vegetação mais seca e temperaturas elevadas favorecem o surgimento e a propagação de fogo em áreas naturais ou rurais.
- Qualidade de vida urbana: a poeira e material particulado aumentam em ambientes secos, o que pode agravar alergias e doenças alérgicas, especialmente nas grandes cidades.
Recomendações para a população
Para minimizar os efeitos da condição de ar muito seco e prevenir complicações, as autoridades e especialistas orientam:
- Ingerir bastante água.
- Evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h.
- Manter ambientes internos ventilados e usar umidificadores ou recipientes com água, quando possível.
- Evitar banhos muito quentes e usar hidratantes após o banho.
- Utilizar pano úmido para limpeza em casa, evitando o uso da vassoura que levanta poeira.
- Evitar queimadas, descarte de lixo ao ar livre ou qualquer prática que possa gerar fogo em matas ou áreas de vegetação.
- Pessoas com doenças respiratórias devem redobrar cuidados e manter medicamentos à mão.
- Em caso de sintomas agravados ou dificuldade respiratória, procurar atendimento médico.
A Defesa Civil local também recomenda que a população acompanhe atualizações e informe qualquer situação de incêndio às autoridades competentes.
Situação meteorológica mais ampla e perspectivas
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, nas áreas mais secas do Estado, especialmente no Cariri, regiões do Sertão Central, Inhamuns e porções meridionais, a umidade relativa do ar pode oscilar entre 15% e 25% em certos momentos da tarde.
Apesar de o alerta atual ser de nível amarelo (perigo potencial), a persistência de condições semelhantes pode levar à intensificação do grau de alerta ou a um agravamento das consequências para saúde e meio ambiente.