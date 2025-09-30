Inmet emite alerta de baixa umidade; como Ceará será afetado?

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O Inmet emitiu alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade do ar em 13 estados do Brasil, incluindo o Ceará. Veja como o Estado será atingido
Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para diversas regiões do Ceará, indicando níveis previstos entre 20% e 30%. Devido a isso, o Estado entra em risco meteorológico.

Segundo o órgão, a condição se configura como um aviso de “perigo potencial” (nível amarelo), e os riscos associados são principalmente para a saúde com agravamento de sintomas em pessoas com problemas respiratórios, ressecamento de mucosas e olhos, além da elevação do risco de incêndios florestais e queimadas.

Cidades cearenses impactadas pela baixa umidade

A lista de cidades sob alerta da Inmet contempla localidades nos sertões, região Centro-Sul e Sul do Ceará, entre as quais:

A abrangência do alerta reforça a ação preventiva necessária por parte dos órgãos públicos e da população local.

Como o Ceará poderá ser afetado

A persistência da baixa umidade impacta diversos setores e aspectos da vida cotidiana:

  • Saúde pública: o clima seco tende a agravar doenças respiratórias como asma e bronquite, além de provocar desconfortos como dor de garganta, ressecamento de pele e olhos.
  • Agricultura e pecuária: a falta de umidade reduz a disponibilidade de água e pode comprometer pastagens, plantações e até aumentar o estresse hídrico em animais.
  • Recursos hídricos: reservatórios menores e vazões reduzidas são consequências esperadas diante da estiagem prolongada.
  • Risco de incêndios: vegetação mais seca e temperaturas elevadas favorecem o surgimento e a propagação de fogo em áreas naturais ou rurais.
  • Qualidade de vida urbana: a poeira e material particulado aumentam em ambientes secos, o que pode agravar alergias e doenças alérgicas, especialmente nas grandes cidades.

Recomendações para a população

Para minimizar os efeitos da condição de ar muito seco e prevenir complicações, as autoridades e especialistas orientam:

  • Ingerir bastante água.
  • Evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h.
  • Manter ambientes internos ventilados e usar umidificadores ou recipientes com água, quando possível.
  • Evitar banhos muito quentes e usar hidratantes após o banho.
  • Utilizar pano úmido para limpeza em casa, evitando o uso da vassoura que levanta poeira.
  • Evitar queimadas, descarte de lixo ao ar livre ou qualquer prática que possa gerar fogo em matas ou áreas de vegetação.
  • Pessoas com doenças respiratórias devem redobrar cuidados e manter medicamentos à mão.
  • Em caso de sintomas agravados ou dificuldade respiratória, procurar atendimento médico.

A Defesa Civil local também recomenda que a população acompanhe atualizações e informe qualquer situação de incêndio às autoridades competentes.

Situação meteorológica mais ampla e perspectivas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, nas áreas mais secas do Estado, especialmente no Cariri, regiões do Sertão Central, Inhamuns e porções meridionais, a umidade relativa do ar pode oscilar entre 15% e 25% em certos momentos da tarde.

Apesar de o alerta atual ser de nível amarelo (perigo potencial), a persistência de condições semelhantes pode levar à intensificação do grau de alerta ou a um agravamento das consequências para saúde e meio ambiente.

