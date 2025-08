Garagem da Secretaria da Saúde pega fogo e ambulâncias são atingidas em Santa Quitéria

A garagem da Secretaria Municipal da Saúde do município de Santa Quitéria , a 223,46 quilômetros (km) de distância de Fortaleza , na região Norte do Estado, registrou incêndio na tarde desse domingo, 3. Não houve vítimas.

Segundo incêndio é registrado em vegetação próxima à Lagoa do Colosso em 24h; VEJA





O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3ºBBM), com sede em Sobral, a 233,78 km da Capital, atendeu a ocorrência.

O chamado foi registrado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 13h20min, relatando princípio de incêndio.