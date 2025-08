Volta às aulas: Fortaleza registra trânsito mais intenso nesta segunda-feira, 6

As vias de Fortaleza registram aumento no fluxo veicular, na manhã desta segunda-feira, 4, em comparação com o período de férias no mês de julho. A intensificação no trânsito ocorre em função da retomada das aulas neste segundo semestre letivo.

