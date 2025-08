Três pessoas são presas por furto de energia nesta semana no Ceará

As duas primeiras ocorrências foram em imóveis residenciais, nos dias 30 e 31 de julho, e a última em um estabelecimento comercial, no dia 1º. Segundo o informado pela empresa, a descoberta dos crimes se deu por meio das inspeções realizadas em parceria com os órgãos de segurança pública.

Ao todo, conforme a Enel, durante os quatro primeiros meses de 2025, foram 46.550 fiscalizações técnicas e 169 operações especiais. Período no qual se contabilizou mais de 11 mil fraudes na rede elétrica, conhecidas como "gato", e 71 prisões.

Montante demonstra aumento nas prisões. Em 2024, entre janeiro e dezembro, os números foram menores do que os registrados no quadrimestre, com 37 pessoas presas. Essa alta, de acordo com a companhia, tem relação com o acordo feito com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além de crime, furto de energia oferece riscos para a segurança

O furto de energia é crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão. A Enel explica que esse tipo de prática afeta a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população, podendo causar acidentes graves até com quem manipula a rede elétrica de forma indevida.