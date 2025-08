Homem é morto a tiros em rua na Praia do Futuro, em Fortaleza

Suspeitos chegaram no local do crime na noite deste sábado, 2, armados e dentro de um veículo; Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar. O POVO apurou que os suspeitos desceram do carro e efetuaram disparos contra a vítima.

Um homem foi morto a tiros no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza , na noite desse sábado, 2. A vítima de 30 anos foi alvejada na rua Professora Marieta Carneiro por suspeitos armados em um veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que vão auxiliar na investigação.

Leia Mais | Criminosos com uniformes da Polícia Civil matam homem a tiros e deixam outro ferido em Fortaleza



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o homicídio por meio da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito do crime foi preso até o fechamento desta matéria.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.