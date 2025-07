Segundo incêndio é registrado em vegetação próxima à Lagoa do Colosso em 24h

Segundo incêndio é registrado em área de vegetação nas proximidades da Lagoa do Colosso, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Caso é registado 24 horas outra queimada na mesma região nesse domingo, 27.

Um novo foco de incêndio foi avistado por uma equipe do O POVO, que estava no local. O local é constantemente frequentado por pessoas que praticam exercícios físicos, como caminhada e bicicleta.

Um segurança do local, que não quis se identificar, relata que "pessoas mal intencionadas" vão ao terreno para atear fogo na vegetação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado às 16h21min. Previamente a organização informa que "não há condições climáticas para um incêndio em vegetação espontâneo" no local.

A corporação foi questionada sobre mais detalhes do caso. A matéria será atualizada quando houver retorno.