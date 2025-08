Uece: pedido de isenção de taxa do Vestibular 2026.1 termina no dia 6 de agosto

O prazo para a solicitação da isenção de taxa do Vestibular 2026.1 , da Universidade Estadual do Ceará (Uece), termina na próxima quarta-feira, 6 de agosto, às 17 horas . A Comissão Executiva do Vestibular (CEV) informa que os pedidos devem ser feitos exclusivamente online ( cev.uece.br ).

Doadores de sangue no Estado do Ceará



Egressos do Ensino Médio regular cursado integralmente em escolas públicas (municipal, estadual ou federal) do Ceará



Egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)



Alunos da 3ª série do Ensino Médio em 2025, cursando em escola pública e que tenham feito todo o

Ensino Médio regularmente e com aprovação em escola pública do Ceará

Alunos do Ano II da EJA (presencial ou semipresencial) em CEJA do Ceará, desde que todo o Ensino Médio tenha sido feito em CEJA ou EJA em escola pública e sem uso de certificação por exames (ENEM ou ENCCEJA)



Candidatos com renda familiar de até dois salários-mínimos, conforme a Lei Estadual nº 13.844/2006

A documentação de comprovação de pertencimento a uma das categorias de isenção, que consta no Edital de Nº 03/2025, deve ser digitalizada em formato PDF e enviados ao sistema eletrônico do vestibular até a data estabelecida no cronograma de eventos de isenção.

Não haverá entrega de documentação referente à isenção de forma presencial, na sede da CEV/Uece ou nas unidades da Uece no interior do Estado. Escolas públicas também não terão credenciamento para o recebimento de material referente ao processo de isenção.

Sobre o Vestibular 2026.1 da Uece:

Destinada ao ingresso nos cursos de graduação regular no segundo período letivo de 2026.1 da Universidade Estadual do Ceará, a prova de conhecimentos gerais da 1ª Fase do Vestibular será aplicada no dia 12 de outubro de 2025 (domingo), das 9 às 13 horas.

Na 2ª Fase do certame, aplicada nos dias 30 de novembro (domingo) e 1º de dezembro (segunda-feira) de 2025, das 9 às 13 horas, os candidatos responderão às provas de conhecimentos específicos e de redação.