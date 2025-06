Jornalista do O POVO vence Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental

Na foto, a repórter Karyne Lane, vencedora do Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental, da Associação de Jornalismo Digital (Ajor) / Crédito: Ludmylla Barros/OPOVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A série de reportagens mostra os efeitos da aprovação do uso de drones na pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará a partir de Limoeiro do Norte, agropolo fruticultor e terra de Zé Maria do Tomé. A edição do material foi feita pela editora-chefe, Fátima Sudário, e pela editora-adjunta, Catalina Leite. O especial aborda o legado do agricultor assassinado em 2010 e investiga as camadas de um problema silencioso e invisível que cresce em solo brasileiro. A série de reportagens especiais “Áreas verdes em Fortaleza”, também do O POVO+, feita entre as repórteres Ludmylla Barros e Karyne Lane, também estava como finalista da categoria. Premiação homenageia jornalista e indígena mortos na Amazônia em 2022 O prêmio é uma parceria da Associação de Jornalismo Digital (Ajor), com a Embaixada Britânica, e homenageia o jornalista britânico, Dom Phillips, e o indígena Bruno Pereira.

Assassinados na Amazônia em junho de 2022, enquanto viajavam pela região do Vale do Javari, Dom Phillips e Bruno Pereira tornaram-se símbolos da luta contra a violência na Amazônia e da proteção das populações indígenas e do meio ambiente. A seleção dos trabalhos considerou critérios como relevância temática, originalidade na abordagem, impacto social e qualidade jornalística. De acordo com a Ajor, o prêmio busca não apenas celebrar o legado de ambos, mas também reforçar o papel fundamental do jornalismo na promoção dos direitos humanos e na proteção da natureza e dos povos indígenas para assegurar um futuro mais justo e sustentável às próximas gerações.