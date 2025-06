Primeira fase do processo de beatificação do Padre Cícero é concluída

Fim da primeira fase do processo de beatificação de Padre Cícero / Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri

Mais um passo foi dado para a beatificação de padre Cícero Romão Batista, conhecido popularmente como "Padim Ciço". Uma missa realizada neste sábado, 7, na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, marcou o fim da primeira etapa do processo, chamada de fase diocesana. Leia também: Padre Cícero é maior hoje do que era quando morreu, há 90 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante o ato litúrgico foram selados os chamados "documentos do inquérito", que buscam comprovar a fama de santidade do religioso cearense. Material será agora encaminhado para análise do Vaticano. Missa foi presidida pelo bispo da Diocese de Crato, dom Magnus Henrique, que fez um juramento na ocasião para comprovar a validade da documentação. “Hoje é um dia de imenso jubilo para toda a Igreja, um dia de esperança para o povo nordestino e de consolação pra todos aqueles que, geração após geração, conservaram no coração uma fé simples forte e fecunda nutrida pelas palavras, gestos e testemunho do Padre Cícero Romão Batista”, declarou durante a homilia.

Cerimônia contou também com a presença do bispo emérito da Diocese de Crato, dom Fernando Pânico, do bispo da Diocese de Salgueiro, dom José Vicente, ex-pároco da Catedral de Crato, e de demais membros do clero da região. Marcaram presença ainda autoridades políticas, como o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) e o vice-prefeito, Tasso Magno, além de ex-prefeitos do município, vereadores e membros da atual gestão. Fim da primeira fase do processo de beatificação de Padre Cícero Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri Fim da primeira fase do processo de beatificação de Padre Cícero Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri Documentação do inquérito para o processo de beatificação de Padre Cícero sendo selada pelo bispo da Diocese de Crato, dom Magnus Henrique Lopes Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri Fim da primeira fase do processo de beatificação de Padre Cícero Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri

Beatificação do Padre Cícero concluída: próximos passos Padre Cícero atuou em Juazeiro do Norte e teve uma forte influência na vida religiosa, política e social da região do Cariri. Ele chegou a ser excomungado e proibido pela Igreja Católica de realizar missas, pois a instituição não reconhecia sua devoção popular e nem os milagres que eram atribuídos ao sacerdote. Religioso faleceu em 1934, após anos de conflitos com autoridades eclesiásticas, e ainda assim a fé dos devotos se manteve viva. Só em 2015, durante o pontificado de Francisco, que veio a falecer em abril recente, houve o reconhecimento oficial da reconciliação do sacerdote cearense com a Igreja. Sete anos depois, em 2022, o papa Francisco deu mais um passo histórico ao autorizar o inicio do processo de beatificação de Padre Cicero. Autorização permitiu a abertura da fase diocesana do processo, responsável por reunir testemunhos, documentos e estudos sobre a vida e a obra de Padre Cícero.