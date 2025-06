Hospital da Mulher tem finalização de obras prevista para agosto deste ano, afirma Evandro

Evandro visitou a reforma do Centro Obstétrico do Hospital e Maternidade Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher), no bairro Demócrito Rocha; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Edson Queiroz, que retomou atividades em maio, após reforma em todo o piso da unidade; e acompanhou a ação de reforço da vacinação realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no posto montado no shopping RioMar Fortaleza.

“Somente nas ações nos shoppings aos sábados, que começam a três semanas, foram mais de 15 mil fortalezenses recebendo as doses. Isso mostra a força do SUS, por meio do apoio do Governo Federal e do Estado do Ceará. Venham todos e todas se imunizar nos shoppings aos sábados ou nos postos de saúde, que têm todas as vacinas de segunda a sexta-feira. A vacina salva vidas", destacou o prefeito em nota enviada à imprensa.

Estruturas de novos CEIs estão com 95% de execução

Ainda neste sábado, o prefeito acompanhou o trabalho dos operários que finalizam as construções dos Centros de Educação Infantil (CEI) José Euclides, no Bairro Jangurussu, e Parangaba. Ambas as estruturas estão com mais de 95% de execução.

"Esses dois Centros de Educação Infantil estarão funcionando a partir de agosto deste ano, recebendo os alunos da rede municipal para o segundo semestre do ano letivo, cada um com dez salas de aula, recebendo cerca de 400 estudantes. É uma estrutura de qualidade, com conforto e segurança para nossas crianças", afirmou o prefeito.