IJF faz ação de intercâmbio com hospital de Berlim referência em trauma

Representantes do BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin visitaram o hospital cearense na sexta-feira, 6

Representantes do BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin, hospital de Berlim que é referência internacional no tratamento de traumas, visitaram o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, na sexta-feira, 6. Momento fez parte de uma ação de intercâmbio técnico-científico entre as duas instituições.

