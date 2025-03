Quixeramobim: "Ex-pastor" torna-se réu por estuprar e matar Natany

A Justiça aceitou nesta quinta-feira, 6, a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra o trio acusado de matar a jovem Natany Alves Sales , de 20 anos , crime ocorrido em 16 de fevereiro em Quixeramobim (Sertão Central do Estado).

Apesar de não ter havido a conjunção carnal, a investigação mostrou que ele fez comentários de cunho sexual sobre a vítima, assim como tocou no braço da vítima de forma lasciva, indagando se ela mantinha relacionamento com alguém.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá , onde a ação penal tramita, deu dez dias para que os réus apresentassem as suas defesas, informou o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-CE).

“Ao ouvirem gritos de socorro, (os dois comparsas) foram até onde Márcio e Natany estavam, e encontraram a vítima deitada de bruços no chão, com o vestido levantado acima da cintura e o denunciado sobre a ofendida”.

Relembre o caso



Natany foi abordada pelos criminosos por volta das 13 horas, no momento em que saía de um encontro religioso no Centro de Quixeramobim. A denúncia narra que Francisco Márcio se aproximou do carro no qual Natany estava, anunciou o assalto e ordenou que ela fosse para o banco do passageiro.



A jovem tentou deixar o veículo, mas foi impedida por Jardson. Em seguida, o trio conduziu o carro até a localidade de Laranjeiras, zona rural do município de Banabuiú.



“Ao desembarcarem do veículo, Márcio determinou que Jardson e Teodósio ficassem aguardando no carro e seguiu caminhando com a vítima por cerca de 100 (cem) metros, até o local em que Natany teve sua vida ceifada”, descreveu o MPCE.