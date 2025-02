Latrocínio em Quixeramobim: suspeitos seriam andarilhos e não estavam armados

Os homens não possuíam residência fixa. Foram apreendidos apenas roupas usadas no momento do crime e pertences da vítima, de acordo com a Polícia

Conforme Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia do Interior Sul, os homens não possuíam residência fixa . “Eles se encontravam desde o dia anterior, conforme eles próprios relataram, nas proximidades da rodoviária de Quixeramobim, onde bebiam e faziam uso de drogas”, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 17.

A dívida seria de Márcio Freire, apontado como o idealizador do crime. Os investigadores ainda não sabem qual a natureza da dívida do preso.

Segundo o diretor, os homens também não estariam armados. No momento da prisão, foram apreendidos alguns pertences da vítima e roupas usadas pelos criminosos no momento do crime. Eles foram presos na casa da filha de Márcio Freire.

O tenente-coronel Daniel Lima, subcomandante do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), afirmou que as forças de segurança estavam mobilizadas para encontrar os suspeitos desde a comunicação do desaparecimento de Natany.